В Новочеркасске суд рассмотрит дело о мошенничестве при исполнении контракта

Прокуратура Новочеркасска направила в суд уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) при реализации муниципального контракта. Фигурантами стали директор компании-подрядчика и его брат, действовавший по доверенности, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в 2023 году организация выполняла работы по художественноландшафтному оформлению дорог в Новочеркасске. Фигуранты подобрали зеленые насаждения, заведомо не соответствовавшие условиям контракта, и внесли в акты выполненных работ недостоверные сведения о стоимости материалов. При этом средства были перечислены компании в полном объёме.

В результате бюджету был причинен ущерб в размере почти 750 тыс. руб. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Мария Хоперская