Песков: Россия продолжает работу по обмену пленными с Украиной

Россия продолжает работу по вопросу обмена пленными с Украиной, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Какие-либо подробности он не привел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Накануне помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 8 сентября договорились продолжить работу по решению гуманитарных вопросов, в том числе по обмену задержанными и осужденными. Господина Пескова попросили прокомментировать эту информацию.

«Продолжается работа по обмену пленными с Украиной, это одно направление работы. И одновременно тема обмена задержанными, арестованными, отбывающими наказание между Россией и США»,— пояснил представитель российского президента.

Последний обмен военнопленными между Россией и Украиной проходил в два дня: 24 и 26 августа. Тогда стороны обменялись по формуле «10 на 10». 27 августа уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова выразила надежду на новый обмен в ближайшее время. В МИД РФ говорили, что работа омбудсменов России и Украины дает практический результат.

О попытках урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «По Украине нанесен новый звонок».