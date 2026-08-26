Россия и Украина проводят в Белоруссии обмен пленными по формуле «10 на 10»

В Белоруссии сегодня проходит обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле «10 на 10». Об этом сообщила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Яна Лантратова.

Неделю назад стороны обменялись военнопленными по формуле 103 на 103. 24 августа белорусские СМИ сообщили о новом обмене — по формуле «10 на 10».

«На территории Республики Беларусь происходит процесс обмена, — подтвердила сегодня госпожа Лантратова. — И сегодня 10 наших ребят будут возвращены домой».

По ее словам, также ведутся переговоры по обмену списками пропавших без вести.