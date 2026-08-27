Лантратова допустила обмен пленными между Россией и Украиной в ближайшее время

Обмены военнопленными между Россией и Украиной стали происходить чаще, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Омбудсмен выразила надежду на новый обмен в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Яна Лантратова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Яна Лантратова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Мы стараемся больше ребят забирать. Мы надеемся, что в ближайшее время состоится еще один обмен. Я не называю никаких дат, не раскрываю никаких тонкостей по одной причине — потому что за каждым именем, фамилией конкретного человека, стоит его семья»,— рассказала госпожа Лантратова (цитата по «РИА Новости»).

Последний обмен военнопленными между Россией и Украиной проходил в два дня: 24 и 26 августа. Тогда стороны обменялись по формуле «10 на 10». Накануне вернувшихся из плена россиян направили домой из Белоруссии.