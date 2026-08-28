МИД РФ рассказал о работе омбудсменов России и Украины

Между уполномоченными по правам человека России и Украины налажен гуманитарный канал коммуникации, что дает практический результат. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Отдельный гуманитарный канал коммуникации налажен по линии уполномоченных по правам человека России и Украины – кстати, их работа дает практический результат», — сказал господин Галузин «РИА Новости».

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщала, что между Россией и Киевом стали регулярнее происходить обмены военнопленными. Последний проходил в два дня: 24 и 26 августа. Тогда стороны обменялись по формуле «10 на 10».