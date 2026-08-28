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МИД РФ рассказал о работе омбудсменов России и Украины

МИД РФ: работа омбудсменов России и Украины дает практический результат

Между уполномоченными по правам человека России и Украины налажен гуманитарный канал коммуникации, что дает практический результат. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Отдельный гуманитарный канал коммуникации налажен по линии уполномоченных по правам человека России и Украины – кстати, их работа дает практический результат», — сказал господин Галузин «РИА Новости».

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщала, что между Россией и Киевом стали регулярнее происходить обмены военнопленными. Последний проходил в два дня: 24 и 26 августа. Тогда стороны обменялись по формуле «10 на 10».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин 28 августа 2026 года сообщил, что уполномоченные сотрудники специальных ведомств России и Украины имеют возможность контактировать друг с другом, даже в самые сложные периоды. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова 17 июля 2026 года провела видеосвязь со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом, подчеркнув выстроенную серьезную и конструктивную коммуникацию.

Яна Лантратова 5 июня 2026 года провела первую личную встречу с Дмитрием Лубинцом на белорусско-украинской границе, где они договорились обмениваться списками для обмена пленными и продолжить совместные посещения военнопленных. Они также планировали продолжить акции по передаче писем и посылок от родственников. На этой встрече также был осуществлен обмен военнопленными по формуле «185 на 185».

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