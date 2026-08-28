МИД РФ рассказал о работе омбудсменов России и Украины
МИД РФ: работа омбудсменов России и Украины дает практический результат
Между уполномоченными по правам человека России и Украины налажен гуманитарный канал коммуникации, что дает практический результат. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
«Отдельный гуманитарный канал коммуникации налажен по линии уполномоченных по правам человека России и Украины – кстати, их работа дает практический результат», — сказал господин Галузин «РИА Новости».
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщала, что между Россией и Киевом стали регулярнее происходить обмены военнопленными. Последний проходил в два дня: 24 и 26 августа. Тогда стороны обменялись по формуле «10 на 10».
Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин 28 августа 2026 года сообщил, что уполномоченные сотрудники специальных ведомств России и Украины имеют возможность контактировать друг с другом, даже в самые сложные периоды. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова 17 июля 2026 года провела видеосвязь со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом, подчеркнув выстроенную серьезную и конструктивную коммуникацию.
Яна Лантратова 5 июня 2026 года провела первую личную встречу с Дмитрием Лубинцом на белорусско-украинской границе, где они договорились обмениваться списками для обмена пленными и продолжить совместные посещения военнопленных. Они также планировали продолжить акции по передаче писем и посылок от родственников. На этой встрече также был осуществлен обмен военнопленными по формуле «185 на 185».