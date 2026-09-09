В Кремле заявили о негативных последствиях высылки дипломатов России из Венгрии

Высылка российских дипломатов из Венгрии негативно скажется на отношениях Москвы и Будапешта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пообещал, что российская сторона примет ответные меры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Безусловно, это не может не иметь негативных последствий для всего комплекса наших двусторонних отношений»,— сказал представитель президента на брифинге.

Господин Песков при этом заверил, что Россия сохраняет открытость для развития связей с Венгрией. «Мы не являемся сторонниками нанесения какого-либо вреда такому, ну скажем так, ценному багажу и опыту наших двусторонних российско-венгерских отношений»,— отметил он.

8 сентября Венгрия объявила о высылке 10 российских дипломатов. Глава венгерского МИДа Анита Орбан заявила, что сотрудники российской дипмиссии «занимались в Венгрии деятельностью, неприемлемой с точки зрения Венской конвенции». МИД России пообещал Венгрии жесткий ответ. Посольство РФ в Венгрии назвало это «беспрецедентной и необоснованной эскалацией».