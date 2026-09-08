Посольство РФ в Венгрии прокомментировало высылку российских дипломатов

Посол России в Будапеште Евгений Станиславов назвал «беспрецедентной и необоснованной эскалацией» решение властей Венгрии выслать из страны 10 российских дипломатов. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии.

Такое решение свидетельствует о том, что «новые венгерские власти оказались в плену идеологизированных антироссийских фобий», заявил посол. По его словам, напрашивается вывод, что «заявления о готовности держать каналы диалога с Россией открытыми и продолжить прагматичное сотрудничество ровным счетом ничего не стоят». Россия даст «достойный ответ» на такой недружественный шаг, пообещал Евгений Станиславов.

О решении выслать российских представителей сообщила сегодня глава МИД Венгрии Анита Орбан. Она пояснила, что сотрудники дипмиссии «занимались деятельностью, неприемлемой с точки зрения Венской конвенции». Решение о высылке «защищает безопасность и суверенитет» страны, отметила министр.