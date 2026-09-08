МИД России пообещал Венгрии жесткий ответ на высылку российских дипломатов
Россия ответит на решение властей Венгрии выслать из страны 10 российских дипломатов. Об этом «РИА Новости» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Ответ русофобскому лобби в Будапеште будет жестким и болезненным», — сказала дипломат.
Сегодня министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан сообщила, что российских дипломатических сотрудников объявили персонами нон грата из-за их «деятельности, неприемлемой с точки зрения Венской конвенции», и для обеспечения безопасности и суверенитета страны.