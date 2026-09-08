Венгрия высылает 10 российских дипломатов из-за «неприемлемой деятельности»
МИД Венгрии сообщил о высылке 10 российских дипломатов
Власти Венгрии приняли решение о высылке 10 российских дипломатов. Об этом заявила глава МИД страны Анита Орбан. Российская сторона проинформирована о решении, отметила она в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан
Фото: Bernadett Szabo / Reuters
В Будапеште пришли к выводу, что сотрудники российской дипмиссии «занимались в Венгрии деятельностью, неприемлемой с точки зрения Венской конвенции». Решение о высылке «защищает безопасность и суверенитет» страны, добавила госпожа Орбан.
В венгерском МИДе подчеркнули, что разрыв дипломатических отношений с Россией не подразумевается.