Венгрия высылает 10 российских дипломатов из-за «неприемлемой деятельности»

Власти Венгрии приняли решение о высылке 10 российских дипломатов. Об этом заявила глава МИД страны Анита Орбан. Российская сторона проинформирована о решении, отметила она в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан

Фото: Bernadett Szabo / Reuters Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В Будапеште пришли к выводу, что сотрудники российской дипмиссии «занимались в Венгрии деятельностью, неприемлемой с точки зрения Венской конвенции». Решение о высылке «защищает безопасность и суверенитет» страны, добавила госпожа Орбан.

В венгерском МИДе подчеркнули, что разрыв дипломатических отношений с Россией не подразумевается.