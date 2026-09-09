На ремонт четырех дорог в Таганроге выделили 243 млн рублей

На ремонт четырех дорог в Таганроге направили 243 млн руб. О соответствующем решении губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.

На трех участках работы уже начались: на Мариупольском шоссе (д. 31–7), на внутриквартальном проезде к детскому саду в 1м Новом переулке, а также на улице Чехова — на отрезке от улицы Галицкого до улицы Сызранова. В среду, 9 сентября с подрядной организацией ООО «ДОРРЕМСТРОЙ» заключен контракт на строительство улично-дорожной сети по адресу: ул. Адмирала Крюйса, 25-а

Завершить все запланированные работы предполагается к концу 2026 года.

Мария Хоперская