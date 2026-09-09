На Дону конкурсный управляющий взыскивает 123 млн рублей с учредителя «Оптитех»

Конкурсный управляющий ООО «Оптитех» подал в Арбитражный суд Ростовской области два заявления против учредителя компании Никиты Ляшова — о привлечении к субсидиарной ответственности и о взыскании убытков на сумму 123,80 рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Первое — о привлечении Ляшова к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. Определить размер ответственности на момент подачи заявления невозможно: рассмотрение спора приостановлено до завершения формирования конкурсной массы и расчётов с кредиторами.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Оптитех» зарегистрировано в 2023 году в Ростове-на-Дону. Уставный капитал общества составляет 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности — торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Учредитель — Никита Ляшов. Убыток предприятия за 2024 год составил 41,2 млн рублей, выручка — 43,9 млн рублей.

Второе заявление — о взыскании с Ляшова убытков в пользу ООО «Оптитех» в размере 123,80 млн рублей.

ООО «Оптитех» признано несостоятельным решением Арбитражного суда Ростовской области от 22 сентября 2025 года. Конкурсное производство открыто сроком до 18 марта 2026 года.

Арбитражный суд Ростовской области признал ООО «Оптитех» несостоятельным и открыл в отношении компании конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Резолютивная часть решения объявлена 23 сентября 2025 года.

Суд констатировал невозможность восстановления платёжеспособности должника. Кредиторская задолженность компании составляет 31,6 млн рублей. Ещё 25 августа 2025 года большинство кредиторов на собрании проголосовали за введение конкурсного производства.

Финансовый анализ выявил подозрительные сделки и признаки преднамеренного банкротства, тогда как признаков фиктивного банкротства обнаружено не было.

Тат Гаспарян