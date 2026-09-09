Власти Ростовской области рассматривают вопрос о включении сирен при угрозе БПЛА

Вопрос о порядке включения сирен при воздушной угрозе в Ростове-на-Дону и Ростовской области находится на рассмотрении на региональном уровне. Об этом сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС донской столицы Алексей Азарянский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

В городе ведется актуализация перечня заглубленных помещений, пригодных для использования в качестве укрытий. В список включено 1390 объектов, расположенных под жилыми домами и иными зданиями. К содержанию укрытий утвержден ряд требований: помещения должны быть сухими, чистыми, оборудованными вентиляцией и освещением. На управляющие компании возложена обязанность обеспечить наличие мест для сидения и запасов воды.

Дополнительно регламентированы вопросы навигации и доступа: в радиусе 100 метров от укрытий должны размещаться указатели, а на дверях — таблички с контактами ответственного лица. В качестве рекомендуемой меры предусмотрена установка кодовых замков — это позволит избежать необходимости удалённого получения ключей.

Мария Хоперская