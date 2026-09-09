Суд подтвердил отказ в проведении референдума об отмене закона о КРТ в Петербурге

Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Петербурге подтвердил законность отказа в проведении референдума об отмене законодательства о комплексном развитии территорий (КРТ). Об этом 9 сентября сообщил в своем Telegram-канале глава движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге суд признал законным отказ в проведении референдума по КРТ

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Петербурге суд признал законным отказ в проведении референдума по КРТ

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Движение обжаловало решение Санкт-Петербургского городского суда, который ранее признал законным отказ в проведении голосования. В апреле Санкт-Петербургская избирательная комиссия отказалась регистрировать инициативную группу для проведения референдума.

Основанием стали представленные документы, которые, по мнению комиссии, не позволяли установить состав инициативной группы. Формально в списке значились 470 человек, однако часть подписей была оформлена с нарушениями. В частности, в документах отсутствовали подписи, были допущены исправления, а в 12 случаях указанные сведения не совпали с данными реестров МВД.

Законодательство о КРТ вступило в силу в Петербурге 1 января 2026 года. В обновленном виде закон приняли депутаты городского Заксобрания в декабре 2025 года.

Поправки предусматривают отказ от автоматического включения в программы КРТ домов, собственники которых не провели общее собрание в установленный срок. Кроме того, граждане смогут получить новое жилье в пределах того же или смежного муниципального образования, а при письменном согласии — в другом муниципальном образовании.

Матвей Николаев