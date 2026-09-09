Птицефабрика «Белокалитвинская» подала иск к экс-директору на 44 млн рублей

Конкурсный управляющий АО «Птицефабрика Белокалитвинская» подал в Арбитражный суд Ростовской области заявление о взыскании с бывшего генерального директора предприятия Максима Кулешова убытков на общую сумму 44,26 млн рубля. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 30 марта 2026 года АО «Птицефабрика Белокалитвинская» (посёлок Сосны, Белокалитвинский район Ростовской области) признано несостоятельным как ликвидируемый должник. В отношении предприятия открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев — до 30 сентября 2026 года.

Заявление, поданное 7 сентября 2026 года, содержит три требования. Первое — взыскать с Максима Кулешова 41,22 млн рублей в счет возмещения убытков, причиненных недобросовестными действиями: речь идёт о вознаграждении, выплаченном в завышенном размере, — заработной плате свыше 345 тысяч рублей в месяц и премиях. Второе требование — взыскать 3 млн рублей в качестве неосновательного обогащения: подотчётные выплаты без документального подтверждения на сумму 2,94 млн рублей и перерасход по авансовому отчёту № 128 в размере 92 тысяч рублей. Третье требование — в случае удовлетворения иска взыскать с ответчика судебные расходы, включая государственную пошлину.

Кулешов Максим Валерьевич занимал должность главы коллегиального исполнительного органа АО «Птицефабрика Белокалитвинская» по состоянию на 31 декабря 2024 года.

Ранее аукцион по продаже имущественного комплекса АО «Птицефабрика Белокалитвинская» признан несостоявшимся из-за отсутствия желающих совершить покупку. Имущество АО выставили на аукцион 14 июля в рамках процедуры банкротства компании. В лот вошел весь производственный комплекс птицефабрики со зданиями, оборудованием, машинами и прочим. Начальная цена составила 746,1 млн руб.

Собственником АО «Птицефабрика Белокалитвинская» является ИП Благодарная Татьяна. Она выкупила предприятие в августе 2023 года за 440 млн руб., взятых в кредит. На тот момент птицефабрика не работала. Птицефабрика «Белокалитвинская» (поселок Сосны Белокалитвинского района) была основана в 1930 году как птицесовхоз. В 1996 году реорганизована в акционерное общество. Предприятие специализировалось на яичном и мясном производстве.

Тат Гаспарян