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Заморный период в Азовском море и Таганрогском заливе завершен

В Азовском море, включая Таганрогский залив, завершился заморный период. Об этом сообщили в минсельхозпрод Ростовской области.

Таким образом ограничения, связанные с дефицитом кислорода в водоеме, больше не действуют. Промысел можно вести в обычном режиме, но с учетом всех действующих правил рыболовства.

В министерстве рекомендовали предприятиям учитывать это при планировании работы и, при необходимости, уточнять детали в Азово-Черноморском теруправлении Росрыболовства.

Мария Хоперская

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