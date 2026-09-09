Заморный период в Азовском море и Таганрогском заливе завершен

В Азовском море, включая Таганрогский залив, завершился заморный период. Об этом сообщили в минсельхозпрод Ростовской области.

Таким образом ограничения, связанные с дефицитом кислорода в водоеме, больше не действуют. Промысел можно вести в обычном режиме, но с учетом всех действующих правил рыболовства.

В министерстве рекомендовали предприятиям учитывать это при планировании работы и, при необходимости, уточнять детали в Азово-Черноморском теруправлении Росрыболовства.

Мария Хоперская