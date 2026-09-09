По итогам семи месяцев 2026 года товарооборот между Ростовской областью и Республикой Беларусь увеличился 2,3%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По итогам прошлого года объем взаимной торговли продовольствием и сырьем увеличился в 1,3 раза. Вместе с тем, экспорт из Беларуси в Ростовскую область вырос на 11,2%.

Стороны также обсуждают новые направления партнерства в агропромышленном комплексе. В числе перспективных направлений — поставки оборудования для модернизации молочных комплексов, развитие биотехнологий и цифровизация АПК.

Мария Хоперская