Глава Костомукши лишился должности из-за счетов супруги в иностранных банках

Конституционный суд РФ подтвердил, что супруги глав муниципальных образований могут иметь иностранное гражданство, однако не вправе владеть финансовыми активами за рубежом. Соответствующее определение №1334-О/2026 опубликовало РАПСИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран КС разрешил супругам муниципальных чиновников иметь иностранное гражданство без зарубежных активов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ КС разрешил супругам муниципальных чиновников иметь иностранное гражданство без зарубежных активов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Поводом для рассмотрения вопроса стала жалоба бывшего главы администрации Костомукшского городского округа Сергея Новгородова. Прокурор потребовал досрочно прекратить его полномочия после того, как выяснилось, что его супруга, являясь гражданкой иностранного государства, имела счета и вклады в зарубежных банках.

Суды всех инстанций поддержали решение о досрочном прекращении полномочий чиновника. В результате Новгородов лишился должности из-за финансовых активов супруги, которые суд расценил как нарушение установленных законом ограничений.

Бывший глава округа обратился в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность норм, устанавливающих ограничения на наличие зарубежных финансовых интересов у супругов государственных и муниципальных служащих.

КС отказался рассматривать жалобу, не обнаружив оснований для признания оспариваемых норм неконституционными. Суд подтвердил, что установленные ограничения направлены в том числе на предотвращение коррупционных рисков.

Матвей Николаев