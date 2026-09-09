На Дону Росприроднадзор взыскал с водоканала 21,3 млн рублей за НВОС

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора к ГУП РО «Управление развития систем водоснабжения» о взыскании платы за негативное воздействие на окружающую (НВОС) среду за 2024 год на 21,3 млн руб. Предприятие не оспорило задолженность, но просило снизить госпошлину. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Росприроднадзор требовал взыскать с водоканала 17 млн руб. основного долга по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год и пени. Первоначально пени исчислялись в 2,7 млн руб., однако в ходе рассмотрения дела ведомство уточнило требование, увеличив сумму неустойки до 4,3 млн руб. за период с 4 марта 2025 года по 27 августа 2026 года с учетом ключевой ставки 14% на дату рассмотрения.

Задолженность подтвердилась декларацией о плате за НВОС, которую предприятие само представило за 2024 год на сумму 17 млн руб. 17 января 2026 года управление направило ответчику требование о доначислении и довнесении платы в бюджет. Требование осталось без исполнения и ответа.

ГУП РО «УРСВ» в отзыве на иск размер задолженности не оспорило. Единственная просьба ответчика — снизить размер государственной пошлины в связи с тяжелым финансовым положением — была отклонена.

В итоге суд решил взыскать с ГУП РО «Управление развития систем водоснабжения» в пользу Росприроднадзора 17 млн руб. платы за НВОС и 4,3 млн руб. пени — всего около 21,3 млн руб. Дополнительно с предприятия в доход федерального бюджета взыскано 272,5 тыс. руб. государственной пошлины.

Наталья Белоштейн