В Ростовской области ввели обязательный учет домашней птицы

С 1 сентября 2026 года в Ростовской области вступили в силу новые правила учета домашней птицы в личных подсобных хозяйствах. Об этом сообщила прессслужба регионального управления ветеринарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эльвира Яфизова Фото: Эльвира Яфизова

Требования распространяются на владельцев кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов и страусов — при содержании более десяти голов. В ведомстве подчеркнули, что птица в личных хозяйствах может быть источником опасных инфекций.

Владельцы обязаны зарегистрировать поголовье в государственной системе «ВетИС» (компонент «Хорриот»). Услуга предоставляется бесплатно. После регистрации собственнику выдают информационную табличку — ее необходимо разместить на видном месте в помещении для содержания птицы.

Маркировку проводят групповым способом в течение семи календарных дней с момента выведения или покупки птицы; индивидуальное маркирование допускается по желанию владельца. Сведения о маркировке вносят в систему в течение пяти рабочих дней. При изменении поголовья данные требуется актуализировать в тот же срок.

Мария Хоперская