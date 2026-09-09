«Мы что, виноваты, что упал дрон?»

В Тарасовском районе Ростовской области 64-летнему фермеру Александру Грешнову назначили штраф 60 тыс. руб. за пожар на поле. Ранним утром на земельном участке после падения дрона загорелись остатки сухих стеблей пшеницы. Поле было опахано, дальше огонь не пошел и был быстро потушен. Однако дознаватель МЧС выписал Александру Грешнову штраф. Фермер пытался оспорить это решение в Арбитражном суде Ростовской области, однако его заявление было возвращено, так как спор «не связан с осуществлением предпринимательской деятельности».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова / Коммерсантъ Фото: Мария Старикова / Коммерсантъ

Семья фермера Александра Грешнова из Тарасовского района Ростовской области пытается добиться отмены штрафа, который был выписан фермеру за пожар на поле от падения беспилотника. Арбитражный суд Ростовской области отказался рассмотреть иск фермера, теперь Александр Грешнов намерен обратиться в суд общей юрисдикции.

Пожар на поле Александра Грешнова произошел около 7 утра 11 августа. «Нам позвонили из сельсовета, сказали, что поле горит. Я сразу поехала туда, а Саша за трактором, чтобы перепахать поврежденную огнем землю. Оказалось, что упал беспилотник, задымился небольшой участок поля, его быстро потушили пожарные»,— рассказала «Ъ-Ростов» жена фермера Наталья Грешнова.

По ее словам, поле было опахано по краям, и огонь не вышел за его пределы, ущерб третьим лицам не причинен. Однако пожарный дознаватель МЧС выписал фермеру штраф 60 тыс. руб. Основанием стало то, что Александр Грешнов не убрал с поля сразу после уборки стерню — сухие остатки стеблей пшеницы.

«Мы скосили пшеницу на одном участке и сразу переехали на соседний, чтобы успеть спасти урожай до дождей. Мы что, виноваты, что дрон упал?», — недоумевает супруга фермера.

Она отмечает, что на их полях хранятся запасы воды в бочках. «В период уборки урожая Саша даже ночует в поле, чтобы предотвратить пожар сухой пшеницы. А в тот день он просто поехал работать на другое поле. Поэтому очень расстроился, что так вышло», —говорит Наталья Грешнова.

Всего у семьи Грешновых 240 га пашни, выращиванием пшеницы они занимаются последние 20 лет. Часть земли досталась семье после развала СССР и упразднения колхоза, еще несколько соседних участков Грешновы арендуют у пайщиков.

«Предприятие наше совсем небольшое, мы все делаем сами, только два наемных работника у нас. И сейчас 60 тыс. руб. — это очень серьезная сумма. Тем более с учетом того, что зерно не принимают»,— сетует жена фермера.

Фуры с зерном сейчас сутками стоят на элеваторах. Пшеницу не принимают, так как из-за проблем с логистикой в Азовском море застопорился экспорт зерна. «Фермеры весной брали кредиты на семена, технику, удобрения, солярку, зарплаты рабочим в надежде на то, что все выплатят после уборки и сдачи зерна. В итоге прибыли нет, платить откуда-то надо. А у нас теперь еще и штраф», — говорит Наталья Грешнова.

Оспорить штраф Александр Грешнов попытался в Арбитражном суде Ростовской области. Однако суд вернул иск, отметив, что рассмотрение таких жалоб находится вне его компетенции. Как сказано в определении о возвращении заявления (копия имеется в распоряжении «Ъ-Ростов»), предприниматель привлечен к административной ответственности не как субъект предпринимательской деятельности и не в связи с осуществлением экономической деятельности, а как лицо, нарушившее нормы действующего законодательства в области пожарной безопасности.

«Спор подлежит рассмотрению судом общей юрисдикции», — заключил Арбитражный суд Ростовской области.

Грешновы также рассказали, что написали обращение в прокуратуру Ростовской области, и в ведомстве заявили, что проверка будет проведена в течение 30 дней. «На оплату штрафа у нас есть два месяца, мы пока не платили, надеемся, что удастся оспорить его назначение», — сказала Наталья Грешнова.

В Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России корреспонденту издания отказались комментировать ситуацию. В прокуратуре Ростовской области на вопросы «Ъ-Ростов» не ответили.

Кристина Федичкина