БСМП Ростова заплатит 51,5 млн рублей за отказ от эндоскопов

Арбитражный суд Ростовской области обязал ГБУ РО «Городская больница скорой медицинской помощи» в Ростове-на-Дону выплатить индивидуальному предпринимателю Алиму Амирову 51,5 млн руб. за поставленное медицинское оборудование. Больница отказалась принимать две системы эндоскопической визуализации, ссылаясь на некомплектность и отсутствие гарантийных талонов, однако суд признал доводы заказчика необоснованными. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Спор касался двух государственных контрактов от 13 мая 2025 года на поставку систем эндоскопической визуализации — на 28,6 млн и 23 млн руб. соответственно. По условиям контрактов, поставщик обязался не только привезти оборудование, но и смонтировать и ввести в эксплуатацию в течение 90 календарных дней.

ИП Амиров поставил оборудование 11 ноября 2025 года и разместил в Единой информационной системе документ о приемке. Однако приемочная комиссия больницы 11 декабря 2025 года составила акты о несоответствии: в сопроводительных документах отсутствовали надлежащим образом оформленные гарантийные талоны производителя «Олимпас Медикал Системс Корп.» Поставщик 19 декабря передал гарантийные талоны, но больница оборудование так и не приняла и оплату не произвела.

В мае 2026 года больница разместила в ЕИС решения об одностороннем отказе от обоих контрактов. Помимо претензий к гарантийным документам, заказчик указал, что поставленный комплект не позволяет проводить эндоскопические процедуры. По отчетам заведующих отделениями, для гинекологических и артроскопических операций не хватало электрохирургических блоков, инсуффляторов, шейверов, гистероскопов и наборов эндоскопических инструментов. Эти выводы подтвердила экспертиза Торгово-промышленной палаты Ростовской области.

Суд отклонил все доводы больницы. Установлено, что еще до подачи заявки на участие в закупке — 14 апреля 2025 года, предприниматель направил заказчику запрос с просьбой разъяснить, какие именно эндоскопические процедуры планируется проводить и нужна ли поставка дополнительного инструментария. Больница ответила, что закупает видеосистему с базовыми элементами, а не специализированный инструментарий, и комплектность определяется участником закупки самостоятельно с учетом требований извещения и позиции КТРУ.

Суд указал, что ни в извещении, ни в проекте контракта, ни в техническом задании не содержится требований о поставке инструментов для гистероскопии или артроскопии. Довод заказчика о том, что потребность определяется при приемке товара, суд назвал противоречащим законодательству, поскольку он устанавливает неопределенность предмета поставки.

Претензии к гарантийным талонам также не подтвердились. Производитель оборудования — ООО «Олимпас Москва», уполномоченный представитель Olympus в России, — пояснил, что световод WA03310A является принадлежностью к эндоскопическим инструментам, не имеет индивидуального серийного номера, и отдельный гарантийный талон на него производителем не оформляется. Гарантийные обязательства в отношении этого изделия обеспечиваются п. 8.4 контракта, согласно которому гарантия поставщика распространяется как на оборудование, так и на принадлежности и составляет не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Письмом ООО «БалтМедикал» подтверждено, что переданные гарантийные талоны являются надлежащим образом оформленными документами производителя.

Эксперты ТПП Ростовской области при осмотре оборудования установили, что эндоскопические стойки полностью собраны, оборудование смонтировано и подключено, эксперт исследовал работающую систему, получая изображение через эндоскоп.

Довод о нарушении срока поставки суд также отверг, ведь заказчик не заявлял об отказе от контрактов до фактической поставки оборудования.

Суд удовлетворил иск в полном объеме и взыскал с больницы в пользу предпринимателя более 51,5 млн руб. задолженности.

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

Наталья Белоштейн