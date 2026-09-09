Проезд по улице Лизы Чайкиной в Таганроге ограничат с 10 сентября по 20 октября

Движение по улице Лизы Чайкиной в Таганроге ограничат с 10 сентября по 20 октября. Причиной послужили работы по модернизации водопроводной сети, сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ограничения затронут четную сторону улицы — участок от 7го Нового переулка до 16го Нового переулка.

На данный момент подрядчик проложил 1657 метров труб диаметром 225 мм, а также 65 метров — диаметром 160 мм. Завершение всего комплекса мероприятий запланировано до 30 октября 2026 года.

Мария Хоперская