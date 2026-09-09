В Азове осудят обвиняемую в мошенничестве «интерьер-дизайнера»

В Азове полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве (ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Следствие установило, что на протяжении трех лет фигурантка выдавала себя за дизайнера интерьеров и предлагала клиентам закупку и поставку отделочных стройматериалов, мебели, бытовой техники и сантехники по ценам ниже рыночных. Для привлечения заказчиков она публиковала в социальных сетях фотографии, якобы демонстрирующие результаты ее работы. Часть товаров обвиняемая поставляла, создавая видимость исполнения обязательств, однако основную сумму предоплат присваивала и скрывалась.

Как сообщили «Ъ-Ростов» в донском управлении полиции, с 2023 по 2026 год от действий азовчанки пострадали 11 человек. Общий ущерб превысил 3 млн руб.

Материалы дела переданы в Азовский суд для рассмотрения по существу.

Константин Соловьев