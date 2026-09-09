Ущерб от пожаров в Ростовской области достиг 29 млн рублей
С начала года в Ростовской области произошло 1,2 тыс. пожаров, ущерб от них достиг 29 млн руб. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. Общая площадь возгораний — 88 гектаров.
Среди причин не только неосторожное обращение с огнем, но и падение обломков сбитых беспилотных аппаратов. Кроме того, легко воспламеняется сухая трава, мусор либо другие горючие материалы.
Особый противопожарный режим в Ростовской области еще действует. Жителям региона напомнили, что необходимо убирать сухую траву и растительность вокруг дома и построек, не оставлять на участке мусор, горючие отходы и тару, не сжигать траву и мусор и не разводить костры там, где это запрещено.