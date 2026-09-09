Количество независимых аптек на Дону за год снизилось на 10,6%

По итогам первого полугодия 2026 года число несетевых аптек в Ростовской области сократилось на 10,6% и составило 346 объектов. Такие данные «Ведомости Юг» сообщили в аналитической компании DSM Group. За два года их количество сократилось на 16%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

При этом общий объем аптечной сети региона к концу первого полугодия 2026 года достиг 3090 точек — это на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Рост обеспечен преимущественно за счет сетевых организаций: на июнь 2026 года их доля составила 88,8% (2744 аптеки), тогда как на независимые аптеки приходится 11,2% рынка.

Доля аптечного рынка Ростовской области в общероссийском объеме составляет 3,6%. С 2024 года показатель демонстрирует незначительный рост — ранее он находился на уровне 3,38%.

Мария Хоперская