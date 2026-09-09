С 1 октября 2026 года в Ростовской области стоимость жилищно-коммунальных услуг в среднем вырастет на 13,6% в сравнении с январскими тарифами. Соответствующая информация опубликована в отчете региональной службы по тарифам на сайте областного правительства. При этом фактический рост платежей не превысит 9,8% в соответствии с установленным индексом. О том, насколько регион готов к грядущему осенне-зимнему периоду и как должна стоимость тарифов отразиться на качестве услуг, «Ъ-Ростов» рассказал председатель комитета ЖКХ Ростовского областного отделения организации «Опора России», зампредседателя общественного совета при министерстве ЖКХ Ростовской области Георгий Гудадзе.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«На мой взгляд, главная проблема заключается даже не в самом повышении тарифа, а в том, насколько эффективно эти дополнительные средства будут превращаться в обновление инфраструктуры. Если тариф растет, а аварийность сетей остается прежней, собственник закономерно задает вопрос: за что он платит больше.

Что касается подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов, я бы оценивал ситуацию как рабочую, но требующую повышенного внимания. С одной стороны, подготовка ведется, установлен график готовности объектов, а муниципальные власти заявляли о необходимости завершить подготовку многоквартирных домов в Ростове-на-Дону до 15 сентября.

С другой стороны, цифры по износу инфраструктуры заставляют относиться к оптимистичным отчетам достаточно осторожно. Показательный момент: в августе Ростехнадзор проверил 80 предприятий Ростовской области, и в ходе проверок было выявлено 759 замечаний.

Это не означает, что регион не готов к отопительному сезону, поскольку выявленные нарушения устраняются. Но это показывает, что проблемных вопросов достаточно. Поэтому я бы сказал так, что к отопительному сезону область готовится, но запас прочности коммунальной инфраструктуры остается недостаточным.

Для Ростова-на-Дону это особенно актуально. В городе значительная часть тепловых сетей имеет высокий процент износа, а значит, даже при своевременной подготовке существует риск аварий в период пиковых нагрузок. Поэтому сегодня необходимо переходить от модели «устранить аварию» к модели системного обновления коммунальной инфраструктуры, в том числе за счет увеличения объемов реконструкции сетей.

Здесь возникает главный вопрос тарифной политики: если мы повышаем платеж граждан, человек должен видеть результат этого повышения — меньше аварий, стабильнее температура, меньше отключений, качественнее вода и надежнее инфраструктура. Для управляющих организаций ситуация также непростая. Рост стоимости коммунальных ресурсов происходит одновременно с удорожанием материалов, техники, заработной платы и ремонтных работ. Поэтому нельзя рассматривать тариф ЖКУ изолированно от общей экономики отрасли.

Повышение тарифов само по себе неизбежно, если мы хотим сохранить коммунальную инфраструктуру. Но оно должно быть экономически обоснованным, прозрачным и сопровождаться реальным контролем за тем, куда направляются дополнительные средства. Потребитель должен платить не просто за "существование коммунальной системы", а за ее надежность и постепенное обновление. И именно эффективность этих вложений должна стать главным критерием оценки тарифной политики в ближайшие годы».