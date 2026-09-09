Погрузка на железной дороге в Ростовской области увеличилась на 44%

В августе 2026 года объем погрузки на железной дороге в Ростовской области достиг 1,4 млн тонн — это на 44% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД. По итогам месяца регион занял лидирующую позицию по темпам роста погрузки среди субъектов РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Наибольший объем пришелся на строительные грузы — 586 тыс. тонн (рост на 4%), зерно — 304 тыс. тонн (увеличение в 3 раза), нефть и нефтепродукты — 156 тыс. тонн (рост в 10 раз), а также каменный уголь — 139 тыс. тонн (прирост на 7%).

За период с января по август 2026 года погрузка в Ростовской области составила 7 млн тонн, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Мария Хоперская