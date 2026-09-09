Спасатели нашли тело еще одного погибшего под лавиной в КБР

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при сходе снежно-ледовой массы в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии. Поиски еще четырех альпинистов продолжаются. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщил заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев.

По словам господина Хаджиева, тело пока не удалось спустить с горы. Возможно, его эвакуируют вечером с помощью вертолета. Поисковые работы на склоне продолжаются, погода позволяет спасателям работать без остановки. Они рассчитывают продолжать операцию до наступления темноты. К какому ведомству принадлежит обнаруженный погибший, господин Хаджиев затруднился ответить.

Таким образом, число обнаруженных погибших достигло 13 человек. При этом официальные данные МЧС на момент последнего сообщения ведомства указывали на 12 погибших и пятерых пропавших без вести: утром 8 сентября спасатели обнаружили тело еще одного альпиниста, после чего поиски продолжились.

Лавина сошла вечером 6 сентября со склона горы Мижирги и накрыла группу альпинистов. По данным ГУ МЧС по КБР, в зарегистрированной группе было 33 человека. Десять участников смогли самостоятельно спуститься, шестеро получили травмы и были госпитализированы. В Черекском районе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Для обследования горы и доставки спасателей на место используется вертолет Ми-8 МЧС России.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», группа проходила в Безенгийском ущелье плановые учебные сборы для представителей силовых ведомств. Председатель комитета спортивного альпинизма Федерации альпинизма России Александр Яковенко рассказывал, что это не было спортивным восхождением: участники отрабатывали технику работы на ледовом рельефе и организацию страховки. На несколько дней они размещались в палаточном лагере, после чего должны были вернуться в стационарный лагерь.

По словам господина Яковенко, среди участников не было новичков, а подготовкой занимались опытные специалисты. В сборах участвовали и гражданские инструкторы ФАР. Один из них — петербургский альпинист Альберт Изотов — погиб при сходе снежно-ледовой массы. Он состоял в Санкт-Петербургской федерации альпинизма и имел значительный опыт восхождений, в том числе в районе Мижирги.

Эксперт ранее говорил, что обрушение началось выше и на значительном удалении от места занятий. Большая масса снега и льда сорвалась со склона, упала на ледник, после чего возникшая ударная волна увлекла за собой расположенный ниже снежно-ледовый покров. Яковенко называл произошедшее исключительно редким природным событием и выражал сомнение в том, что его можно было заранее спрогнозировать.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело о халатности. Как ранее подтвердил «Ъ-Кавказ» пресс-секретарь СУ СКР по КБР Мурат Багов, расследованием занимается военное следствие. Сам Яковенко заявлял, что не понимает, в чем в данном случае могла заключаться халатность: по его словам, сборы проводились по стандартной схеме, а необходимые меры при организации занятий были соблюдены.

Роман Лаврухин