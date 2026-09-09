На перекрестке улиц Вавилова и Орбитальной в Ростове подключают новый водовод
На перекрестке улиц Вавилова и Орбитальной в Ростове-на-Дону продолжается подключение нового водовода к действующие сети. О ходе работ сообщили в администрации города.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
Сейчас подрядчик присоединяет к сетям первую из двух веток. Переврезку второго участка запланировали на вторую половину сентября.
Завершение этих работ станет важным этапом реконструкции: это позволит продолжить строительство дороги, завершить обустройство первой эстакады и обеспечить стыковку первого и второго этапов реконструкции.