На перекрестке улиц Вавилова и Орбитальной в Ростове подключают новый водовод

На перекрестке улиц Вавилова и Орбитальной в Ростове-на-Дону продолжается подключение нового водовода к действующие сети. О ходе работ сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ростова-на-Дону Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Сейчас подрядчик присоединяет к сетям первую из двух веток. Переврезку второго участка запланировали на вторую половину сентября.

Завершение этих работ станет важным этапом реконструкции: это позволит продолжить строительство дороги, завершить обустройство первой эстакады и обеспечить стыковку первого и второго этапов реконструкции.

Мария Хоперская