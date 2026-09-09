Новочеркасский завод направил более 120 млн рублей на модернизацию производства
По итогам первых шести месяцев 2026 года Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ; входит в состав «Трансмашхолдинга») направил на модернизацию производства более 120 млн рублей. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.
Фото: Правительство Ростовской области
Модернизация охватила ключевые производственные цеха и вспомогательные подразделения предприятия. Наибольший объем инвестиций пришелся на тележечный цех.
На участке механической обработки обновили индукционный нагреватель: это позволило сократить время нагрева бандажей колесных пар, снизить энергозатраты и себестоимость продукции. На участке приемосдаточных испытаний установлено устройство кодирования испытательного шлейфа — оно оптимизирует проверку систем безопасности движения локомотивов.
Кроме того, в рамках модернизации провели техническое перевооружение проведено в цехе ремонта подвижного состава и центральной заводской лаборатории.