Новочеркасский завод направил более 120 млн рублей на модернизацию производства

По итогам первых шести месяцев 2026 года Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ; входит в состав «Трансмашхолдинга») направил на модернизацию производства более 120 млн рублей. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

Модернизация охватила ключевые производственные цеха и вспомогательные подразделения предприятия. Наибольший объем инвестиций пришелся на тележечный цех.

На участке механической обработки обновили индукционный нагреватель: это позволило сократить время нагрева бандажей колесных пар, снизить энергозатраты и себестоимость продукции. На участке приемосдаточных испытаний установлено устройство кодирования испытательного шлейфа — оно оптимизирует проверку систем безопасности движения локомотивов.

Кроме того, в рамках модернизации провели техническое перевооружение проведено в цехе ремонта подвижного состава и центральной заводской лаборатории.

Мария Хоперская