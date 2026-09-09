Минобороны: дроны уничтожили над Ростовской областью и другими регионами РФ

В период с 20:00 8 сентября до 8:00 над Ростовской областью и другими регионами России уничтожили украинские дроны. Информация об этом содержится в очередной сводке минобороны РФ.

Всего за указанный временной промежуток над страной сбили 596 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. О работе ПВО отчитались в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Самарской, Тульской, Ульяновской областях, Краснодарском крае, Республике Крым. БПЛА сбили и над акваторией Черного моря.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», дроны сбили в шести районах области: Шолоховском, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Боковском, Чертковском, Азовском.

Информация о пострадавших и последствиях на земле не поступала. Будет уточняться.

Мария Хоперская