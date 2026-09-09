В горах Сочи открыли первый корт для падел-тенниса

В горном кластере Сочи на высоте 960 м открыли корт для падел-тенниса. Объект стал пятым падел-комплексом, доступным на территории объектов санаторно-курортной отрасли города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По данным администрации Сочи, всего в городе работают пять падел-комплексов, которые включают около 15 кортов. В Центральном районе площадка на территории пляжа «Маяк» располагает семью игровыми площадками, еще один объект работает на территории отеля «Звездный». В Хостинском районе корт расположен в парке санатория имени Фрунзе, в Адлерском районе площадка работает на территории отеля «Делос».

Новый корт в горном кластере разместили на территории, где также расположены гостиницы, рестораны и зоны отдыха.

Мария Удовик