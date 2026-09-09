Россельхознадзор: 3,5 гектара сельхозугодий в Волгодонском районе заросло сорняками

В Волгодонском районе Ростовской области 3,5 гектара сельхозугодий заросло сорняками. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Земельный участок зарос сорной растительностью. Собственник не проводил обязательные мероприятия по защите земель и охране почв — в том числе по предотвращению зарастания сорной и древеснокустарниковой растительностью, что привело к ухудшению качественного состояния земель.

В отношении владельца участка составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, а также выдано предписание об устранении выявленного нарушения.

Мария Хоперская