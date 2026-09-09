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Кассация оставила в силе расторжение договора аренды парка «Плевен» в Ростове

Администрация Ростова-на-Дону добилась расторжения договора аренды парка Плевен с компанией «Мив», занимавшей объект более 20 лет. Об этом сообщила начальник управления культуры донской столицы Елена Жихарцева.

Фото: Мария Иванова

Фото: Мария Иванова

Последнее заседание кассационной инстанции прошло 3 сентября. Договор и все дополнительные соглашения к нему расторгнуты.

При этом за компанией «Мив» сохраняется право обжаловать решение в Верховном суде Российской Федерации.

Мария Хоперская

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