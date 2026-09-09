Строительство фуд-мола на левом берегу Дона в Ростове обойдется в 490 млн рублей

Стоимость строительства фудмола на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону достигла 490 млн руб. Ранее проект оценивался в 350 млн руб., таким образом, рост составил 40%. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на прессслужбу городской администрации.

Фудмол рассчитан на одновременное размещение 2,5 тыс. гостей. Концепция предусматривает размещение кафе и ресторанов на первом этаже, семейной развлекательной зоны — на втором, а на крыше здания откроется эксклюзивный ресторан с панорамным видом на реку Дон и парк.

По проекту уже получено разрешение на строительство, завершен монтаж фундамента и возведены два этажа комплекса. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

Мария Хоперская