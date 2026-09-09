ФК «Ростов» погасил налоговую задолженность, счета клуба разблокировали

Футбольный клуб «Ростов» погасил задолженность перед Федеральной налоговой службой, со счетов команды сняли все ограничения. По данным мониторинговых финансовых сервисов, блокировку сняли 7 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федор Соколов Фото: Федор Соколов

К концу августа объем долга клуба перед ФНС достигал порядка 127 млн руб., однако спустя неделю он увеличился до 189 млн руб. Впоследствии руководство ФК «Ростов» изыскало средства для полного погашения обязательств.

Финансовые сложности клуба затрагивали и выплаты футболистам: ранее генеральный директор Андрей Чайка подтверждал наличие задолженности по зарплатам. По его словам, ситуация постепенно стабилизируется — игрокам уже перечислены средства за май и июнь.

После урегулирования налоговой задолженности клуб рассчитывает на снятие трансферного запрета со стороны Российского футбольного союза — это откроет возможность для регистрации новых игроков. Трансферное окно закрывается 11 сентября.

Мария Хоперская