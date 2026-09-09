На нескольких улицах Ростова с 11 сентября ограничат движение

В Ленинском и Ворошиловском районах Ростова-на-Дону с 11 сентября скорректируют схему движения транспорта. Как уточнили в городском департаменте транспорта, меры связаны с проведением работ на водопроводной сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На участке улицы Целиноградской (от Ивановского до Стадионной) с 11 сентября по 30 ноября с 23:00 до 05:00 будет ограничено движение. Также в указанный период недоступна для проезда крайняя правая полоса улицы Стадионной в створе Целиноградской — в направлении Комсомольской площади.

С 11 сентября по 20 декабря с 22:00 до 05:00 вводятся ограничения на улице Врубовой. Они затронут несколько участков: от строения № 4 по Врубовой до улицы Васильченко, а также створы переулка Сельскохозяйственного, строений № 17а, № 17 и № 15 по Врубовой.

Кроме того, с 14 сентября на улице Кировской (на участке от Красноармейской до Максима Горького) с западной стороны запретят парковку и стоянку автомобилей.

Мария Хоперская