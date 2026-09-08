Ковчег с мощами Дмитрия Донского доставлен в воинский храм ЮВО в Ростове

Ковчег с частицей мощей князя Дмитрия Донского привезли в главный воинский храм Южного военного округа, расположенный в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Минобороны РФ Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Как уточнили в ведомстве, святыня прибыла из главного храма Вооруженных сил России, находящегося в Подмосковье. В Минобороны подчеркнули особый символизм этого события, напомнив, что именно на Дону казаки в знак единения преподнесли великому князю Дмитрию икону Божией Матери.

Богослужение провели высокопоставленные представители Русской православной церкви: глава Донской митрополии Меркурий, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами митрополит Кирилл, а также викарий Ростовской епархии епископ Артемий. Митрополит Кирилл обратил внимание на то, что в ковчеге находится частица мощей от правой руки князя — той самой, в которой Дмитрий Донской держал меч.

Наталья Белоштейн