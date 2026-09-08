В драмтеатре им. Горького в Ростове обнаружили очаги грибкового поражения

В Ростовском академическом театре драмы им. Максима Горького обнаружены очаги грибкового поражения — плесень выявлена на потолочных конструкциях и балках. Для устранения проблемы и проведения комплексного ремонта подвальных помещений театр разместил на портале госзакупок заявку на выбор подрядчика.

Объем финансирования работ превышает 19,7 млн руб. В рамках контракта предстоит ликвидировать грибковое заражение на площади 383 кв. м, после чего поверхности обработают специальным составом — на эти цели предусмотрено 370 литров раствора.

Кроме того, подрядчику необходимо восстановить 290 кв. м поврежденной кирпичной кладки. Ремонтные мероприятия охватят ключевые зоны здания: основной зрительный зал, гримерные комнаты и входную группу на цокольном этаже. Завершить все работы планируется до 20 декабря 2026 года.

Наталья Белоштейн