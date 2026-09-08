Паслер: тема передачи «Водоканала» Екатеринбурга в концессию не обсуждается

Власти не обсуждают планы по передаче МУП «Водоканал» в Екатеринбурге в концессию, заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер в ходе пресс-конференции. Он заверил, что соответствующего вопроса «в повестке на сегодня пока нет». «Никаких концессий мы не объявляли»,— добавил глава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Штаб-квартира ЕМУП "Водоканал"

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Штаб-квартира ЕМУП "Водоканал"

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

С этим господин Паслер отметил, что в ближайшее время областным властям и руководству «Водоканала» предстоит «пообщаться на предмет инвестиционный программы, ресурсов, которые планируется привлекать, откуда привлекать», чтобы МУП был готов к очистке, подготовке воды и имел надежную инженерную инфраструктуру. «Обязательно выберу время и посмотрю, как будем эту задачу решать»,— пообещал губернатор.

«Водоканал» — крупнейшее городское предприятие, обеспечивающее Екатеринбург питьевой водой и утилизирующее сточные воды. МУП эксплуатирует около 3,8 тыс. км водопроводных сетей, ежедневно подает 417 тыс. куб. м холодной питьевой воды. Предприятие имеет 500 насосных станций, более 110 скважин, шесть водохранилищ, три аэрационные и две фильтровальные станции. По данным сервиса kartoteka.ru, выручка предприятия за 2025 год составила 11,2 млрд руб., чистая прибыль — 451,9 млн руб. В феврале 2018 года было заявлено, что «Водоканал» готовят к передаче в концессию. Тогда основными претендентами на роль концессионера являются «Росводоканал» (подконтролен «Альфа-Групп»), «Российские коммунальные системы» (РКС, основной акционер ГК «Ренова») и Уральская водная компания (УВК, создана в партнерстве с Будапештским водоканалом). Однако в 2022 году процесс поиска концессионеров для «Водоканала» был приостановлен из-за изменившейся экономической ситуации. Позже представители муниципальной власти и участники отрасли водоснабжения по-разному оценивали передачу МУП в концессию.

В августе большая часть Екатеринбурга на несколько дней осталась без холодной и горячей воды из-за того, что на станции водоподготовки вышли из строя фильтры. Денис Паслер в ходе пресс-конференции заявил о необходимости приступить к модернизации системы водоснабжения города.

Василий Алексеев