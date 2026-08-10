Екатеринбург осушили дожди

Большая часть Екатеринбурга на несколько дней осталась без холодного и горячего водоснабжения из-за того, что на станции водоподготовки вышли из строя фильтры. По данным мэрии и МУП «Водоканал», на это повлияло низкое качество исходной воды из водозабора, вызванное длительными осадками. Во многих магазинах закончились запасы питьевой воды, власти организовали ее бесплатную раздачу в нескольких точках города. Возобновить подачу воды в штатном режиме пообещали в ночь на 11 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Проблемы с водоснабжением в Екатеринбурге начались в пятницу, 7 августа, в шести из восьми районов города. Холодной воды не было в Кировском, Орджоникидзевском, Чкаловском, частично в Верх-Исетском, Октябрьском, Ленинском районах.

Как сообщили в мэрии, подачу холодной воды ограничили в связи с выходом из строя 8 из 20 фильтров на станции водоподготовки. «В связи с ухудшением качества исходной воды в источниках питьевого водоснабжения в Свердловской области, МУП "Водоканал" был вынужден увеличить дозы реагентов, что привело к отказу фильтров на Западной фильтровальной станции. Водоснабжение было временно ограничено в нескольких районах города»,— пояснили в «Водоканале».

Прокуратура Свердловской области организовала проверку, заявив, о многократном превышение показателей исходной воды в Волчихинском водохранилище из-за чего произошло «критическое засорение фильтров очистки воды».

Сначала мэр Алексей Орлов пообещал, что холодную воду дадут днем 8 августа, затем сообщил, что вода подается под пониженным давлением во все районы города, но в некоторых микрорайонах доходит в основном до нижних этажей многоквартирных домов.

«Водоканал» опубликовал адреса, где можно бесплатно набрать воду в водоматах. Позже воду начали раздавать бесплатно из машин в разных точках города. В больницы воду привозили в автоцистернах. Ситуацию на контроль взяли представители регионального министерства энергетики и ЖКХ, сообщив 9 августа, что около 1 тыс. специалистов круглосуточно работают над обеспечением горожан водой.

В социальных сетях стали появляться видео, где жители, то ли от безысходности, то ли в шутку набирают техническую воду из фонтана. В магазинах быстро опустели полки с пятилитровыми бутылками воды. «В районе Дома офицеров в магазине смели все "пятилитровки" еще в субботу, даже сегодня их нет нигде. Скупили все: от самых дешевых до самых дорогих»,— рассказал читатель «Ъ-Урал».

Днем в понедельник, 10 августа, часть екатеринбуржцев продолжала оставаться без холодной, воды, а те, у кого она была, начали жаловаться, что пропала горячая. Как пояснили «Ъ-Урал» в пресс-службе «Т Плюс», «Водоканал» существенно сократил поставки воды на Свердловскую, Ново-Свердловскую ТЭЦ и Гурзуфскую котельную, поэтому горячую воду не нагревают, чтобы обеспечить доступ холодной воды в дома. Такое решение выработали на совещании в городской администрации.

Проблемы с горячей водой коснулись около половины жителей Уралмаша, поскольку основным источником воды в районе является Свердловская ТЭЦ. Гурзуфская ТЭЦ обслуживала часть Верх-Исетского района. Помимо этого, горячей воды не было в части центра города и Кировского района.

«Вся вода внезапно пропала в середине субботы, только через сутки появилась небольшая струйка холодной. С субботы всем домом ждем, что проблема исправится за пару часов, как обещали службы, но идут уже третьи сутки — не помыться, не прибраться, не постирать, не приготовить поесть. Сейчас с соседями находимся в апатии»,— рассказал житель многоквартирного дома в центре Екатеринбурга.

В «Водоканале» сообщили, что в течение 10 августа в некоторых микрорайонах действительно возможно понижение давления в системе холодного водоснабжения. «Данное обстоятельство обусловлено поэтапным заполнением сетей и постепенной стабилизацией гидравлического режима городской магистрали. К 22:00 10 августа параметры подачи воды будут приведены к нормативным значениям»,— прокомментировали в МУП.

Как рассказал источник «Ъ-Урал» в «Водоканале», качество поступающей воды заметно ухудшилось после аномальных дождей в Свердловской области в июне-июле, к которым было сложно подготовиться. «Система не была рассчитана на внештатные ситуации, подобные этой»,— заверил он. Впрочем, источник «Ъ-Урал», близкий к мэрии Екатеринбурга, полагает, что причина кризиса в том, что якобы новое руководство «Водоканала» с 2023 года не вкладывало выделяемые им средства на модернизацию действующей системы водоснабжения.

В понедельник около 20:00 мэр Алексей Орлов сообщил, что аварийно-восстановительные работы на станции водоподготовки завершены, подача холодной воды возобновлена в полном объеме и пообещал скорое восстановление горячей воды. Он вновь предупредил, что возможно незначительное снижение давления холодного водоснабжения. «Специалисты будут поочередно осуществлять промывку двух фильтров на Западной фильтровальной станции и одного фильтра на Головных сооружениях водопровода. С учетом перекачки воды из Нязепетровского водохранилища ежесуточно будет производиться анализ качества исходной воды в реке Чусовой и Волчихинском водохранилище»,— пообещал глава Екатеринбурга.

Мария Игнатова, Василий Алексеев, Анна Капустина