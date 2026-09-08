Жителя Ростовской области осудили за нападение на полицейского

Обливский районный суд приговорил местного жителя к штрафу в 35 тыс. руб. за применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как установил суд, 9 мая 2026 года осужденный, не желая подчиняться законным требованиям сотрудника полиции, толкнул правоохранителя двумя руками в грудь. Полицейский находился при исполнении и был в форменном обмундировании. При этом насилие не представляло опасности для жизни и здоровья.

Фигурант признал свою вину.

Наталья Белоштейн