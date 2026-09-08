Матросу «Донречфлота» выплатили зарплату после вмешательства прокуратуры
После вмешательства Волго-Донской транспортной прокуратуры бывшему матросу теплохода «Волго-Дон 235» (АО «Донречфлот») выплачена зарплата и положенные компенсации. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Как установили в надзорном ведомстве, заработная плата матросу выплачивалась лишь раз в месяц и с задержками.
В адрес генерального директора предприятия прокурор внес представление — оно было удовлетворено. Работнику в полном объеме перечислили причитающиеся средства, включая компенсацию за задержку выплат.
Кроме того, виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности.