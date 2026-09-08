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Матросу «Донречфлота» выплатили зарплату после вмешательства прокуратуры

После вмешательства Волго-Донской транспортной прокуратуры бывшему матросу теплохода «Волго-Дон 235» (АО «Донречфлот») выплачена зарплата и положенные компенсации. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как установили в надзорном ведомстве, заработная плата матросу выплачивалась лишь раз в месяц и с задержками.

В адрес генерального директора предприятия прокурор внес представление — оно было удовлетворено. Работнику в полном объеме перечислили причитающиеся средства, включая компенсацию за задержку выплат.

Кроме того, виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности.

Наталья Белоштейн

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