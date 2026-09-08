Водоканалы Ростовской области освободят от имущественного налога до 2030 года

Комитет Законодательного Собрания Ростовской области по бюджету одобрил законопроект, предусматривающий освобождение государственных предприятий водоснабжения и водоотведения от уплаты налога на имущество организаций. Льгота будет действовать с начала 2026 года до конца 2030 года и распространится на правоотношения, возникшие с 1 января текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного Собрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Как пояснил председатель комитета по бюджету, первый заместитель председателя Заксобрания Андрей Харченко, налоги, связанные с владением имуществом, входят в состав экономически обоснованных расходов, учитываемых при формировании тарифа. При этом размер налога зависит от срока ввода в эксплуатацию сетей и инженерных сооружений — это приводит к разнице в тарифах в разных муниципалитетах.

По информации господина Харченко, решение освободить водоканалы от уплаты имущественного налога позволит выровнять тариф для потребителей в разных муниципальных образованиях, создать условия для инвестиционного развития перспективных территорий. Данная мера также позволит направить часть высвобождающихся средств на ремонт сетей.

Наталья Белоштейн