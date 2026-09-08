В Ростове фирму оштрафовали на 500 тысяч рублей за взятку директору спортшколы

В Первомайском районе Ростова-на-Дону прокуратура выявила факт передачи взятки директором коммерческой организации руководителю спортшколы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным правоохранителей, в 2024 году директор фирмы передала главе спортивной школы 400 тыс. руб. за подписание актов выполненных работ с завышенным количеством часов аренды помещений для учебно-тренировочных занятий. По постановлению прокурора юридическое лицо привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Организации назначили штраф в размере 500 тыс. рублей.

Константин Соловьев