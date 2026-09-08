В Сочи с начала года проверили 178 объектов потребительской сферы

С начала года в Сочи специалисты обследовали 178 объектов потребительской сферы на предмет соблюдения санитарных норм. Мониторинг проводят специалисты департамента потребительской сферы и услуг администрации города совместно с сотрудниками администраций внутригородских районов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В рамках очередного мероприятия специалисты департамента потребительской сферы и услуг администрации Сочи совместно с сотрудниками администрации Центрального внутригородского района обследовали 14 объектов. Нарушений санитарных норм в ходе проверки не выявили.

При мониторинге специалисты оценивают санитарное состояние объектов потребительской сферы и прилегающих к ним территорий. Также проверяют соблюдение требований к содержанию мест осуществления деятельности и общее состояние пространств, которые используют хозяйствующие субъекты.

Директор департамента потребительской сферы и услуг администрации Сочи Александр Девин сообщил, что мониторинговые мероприятия проводят на постоянной основе во всех районах курорта. По его словам, поддержание благоприятного санитарного состояния объектов потребительской сферы является одной из ключевых задач.

Помимо обследований, с предприятиями проводят информационно-профилактическую работу. Она направлена на недопущение нарушений и обеспечение надлежащего санитарного состояния объектов.

В случае выявления нарушений жители могут обратиться на горячую линию департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи по номеру +7 (928) 458-14-61.

Мария Удовик