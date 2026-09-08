В Сочи восстановление водовода на Сухумском шоссе завершат до конца года

В Хостинском районе Сочи продолжаются аварийно-восстановительные работы на водоводе по Сухумскому шоссе. Глава города Андрей Прошунин проинспектировал ход работ на объекте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Причиной повреждения водовода стали обильные осадки и переувлажнение грунта. Из-за активизации оползневых процессов конструкции водовода частично деформировались и сместились.

МУП «Водоканал» разработал комплекс мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В рамках работ специалисты проводят геолого-разведывательные мероприятия. На объекте уже выполнили вынос водовода диаметром 225 мм протяженностью 35 погонных метров. Также специалисты вынесли кабель 10 кВ протяженностью 33 метра.

Для укрепления конструкции устроили свайное основание. Оно включает 24 буронабивные сваи глубиной по 11 метров каждая и ростверк. Кроме того, специалисты подготовили площадку к возведению подпорной стены. На следующем этапе планируется ее бетонирование. Конструкция должна укрепить склон и остановить подвижки грунта в зоне расположения водовода.

Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что восстановительные работы находятся под его личным контролем. По его словам, водовод является стратегическим объектом, который обеспечивает водоснабжение всего Хостинского района. Он отметил, что надежность этой линии напрямую связана с обеспечением жителей района.

После укрепления склона предстоит вывести водовод из опасной зоны. Также специалисты должны восстановить благоустройство территории.

Работы на объекте идут по установленному графику. Завершить аварийно-восстановительные мероприятия планируется до конца текущего года.

Мария Удовик