В Шахтах 19-летнюю девушку подозревают в дропперстве для мошенников

В городе Шахты прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 19-летней местной жительницы, подозреваемой по ч. 4 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Следствие считает, что в марте этого года девушка сообщила реквизиты своей банковской карты лицу, уголовное дело которого расследуется отдельно. На счет фигурантки поступило более 250 тыс. руб. от граждан, обманутых мошенниками. По данным правоохранителей, подозреваемая перевела средства на другие счета, за что получила денежное вознаграждение.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.

Константин Соловьев