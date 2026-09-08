На Дону поступило 125 заявок на поиск пропавших за месяц

В августе 2026 года поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Ростовской области получил 125 обращений о пропаже людей. По данным отряда, 66 человек удалось найти живыми. Поиски еще 18 пропавших продолжаются. Об этом сообщили волонтеры отряда.

В ходе поисковых мероприятий погибшими были обнаружены четыре человека.

В 12 случаях удалось разыскать родных пропавших, а по 13 заявкам — установить личность. Восемь обращений не подтвердились, еще четыре переданы в программу «Жди меня».

Наталья Белоштейн