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На Дону поступило 125 заявок на поиск пропавших за месяц

В августе 2026 года поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Ростовской области получил 125 обращений о пропаже людей. По данным отряда, 66 человек удалось найти живыми. Поиски еще 18 пропавших продолжаются. Об этом сообщили волонтеры отряда.

В ходе поисковых мероприятий погибшими были обнаружены четыре человека.

В 12 случаях удалось разыскать родных пропавших, а по 13 заявкам — установить личность. Восемь обращений не подтвердились, еще четыре переданы в программу «Жди меня».

Наталья Белоштейн

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