Свердловские власти пока не рассматривают продажу акций ФК «Урал»

Губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил, что вопрос продажи акций футбольного клуба «Урал» сейчас не рассматривается. Как заявил он на пресс-конференции, регион готов обсуждать сотрудничество с потенциальными инвесторами, которые заинтересованы в долгосрочном финансировании и развитии клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

«Если будут компании, которые захотят долгосрочно войти в этот проект с точки зрения развития и финансирования клуба, конечно, будем рассматривать. На сегодняшний день пока не рассматриваем», — сказал господин Паслер. Он отметил, что участие крупных компаний в финансировании профессионального спорта является распространенной практикой.

Напомним, в прошлом году Денис Паслер подписал постановление о приватизации 50% акций «Урала». По словам губернатора, основной задачей было оценить интерес со стороны потенциальных инвесторов. Летом господин Паслер заявлял, что область не нашла покупателя футбольного клуба за «достойные деньги».

По итогам заседания попечительского совета в августе глава региона поставил перед «Уралом» задачу выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Василий Алексеев, Мария Игнатова